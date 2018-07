Weekendtips: Deventer op Stelten en Lepeltje Lepeltje in Zwolle

Prachtig zomer weer! Kon het weekeinde maar drie dagen duren... Gelukkig spelen veel organisatoren daar op in. Wie wil kan zich vandaag al vermaken op Lepeltje Lepeltje (Zwolle), Deventer op Stelten en het Pop & Dance Festival in Apeldoorn. En dan is er in Oost Nederland nog veel meer te doen...

Deventer op Stelten

Het is een klassieker. Deventer op Stelten trekt sinds 1997 duizenden mensen. Dit jaar rekent de organisatie op 125.000 bezoekers. In totaal staan er tot en met zondag verspreid over de hele stad 160 voorstellingen op het programma. Wie met kinderen gaat vermaakt zich ongetwijfeld op De Brink, waar onder meer lichtgevende beren van vier meter hoog lopen. Tijdens het festival staan 225 artiesten uit vijf landen bij elkaar 450 uur op de planken. Artiesten komen uit eigen land, maar ook uit België, Engeland, Duitsland en Frankrijk.

Lepeltje Lepeltje

Het Ter Pelkwijkpark in Zwolle is tot en met zondag het decor van Lepeltje Lepeltje. Dat betekent bijzonder eten, lekker drinken en dat alles in een relaxte sfeer. Omdat de temperatuur toch al aan Spanje doet denken mag een bezoekje aan Sangria 43 niet ontbreken. Limonade voor volwassenen, lekker het fruit uit het glaasje peuzelen. Voor het hapje liggen er kansen dichterbij huis: De Librije parkeert de rode trekker in het park en serveert wereldse gerechten.

Truckfestijn

Kermis, barbecue en muziek. Het zijn drie belangrijke peilers onder het Truckfestijn in Balkbrug, maar de truck krijgt uiteraard de hoofdrol. Vanavond staat op het terrein naast De Diamanthal aan de Hoogeveenseweg De Foute Party van Q Music op de agenda. Zaterdag en zondag kunnen liefhebbers tientallen vrachtwagens bekijken. Zondagmiddag worden er prijzen uitgereikt. Voor de mooiste truck en de winnaar van de 'Vertical Bike'-wedstrijd.

Boerenmarkt Hierden

De 31e editie van de Boerenmarkt Hierden wordt zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur gehouden. Standwerkers vragen de aandacht van het publiek en probeer dan de portemonnee maar eens dicht te houden. Er is een braderie, markt en de Veluwse Klompendansers komen optreden. Voor de kinderen staan er springkussens en een draaimolen klaar. En oh ja: De liefhebber van het Nederlandstalige lied komt hier volledig aan zijn of haar trekken. Wat te denken van de line-up met Jeffery Tanis, Kaylee en de Zingende schilder?

Water Muze Festival

Wie over tien jaar wil zeggen dat hij of zij er ook de tweede keer bij was moet morgen naar Het Water Muze Festival in Zwartsluis. Het gaat om een initiatief van Poppodium Zwartsluis dat in 2016 de eerste editie beleefde. Het plan is dat het evenement voor jong tot oud op het gebied van muziek, (kinder)theater, kleinkunstenaars, eten en drinken uitgroeit tot een jaarlijkse happening. Het festival vindt plaats op de schilderachtige locatie van het Botterhuus, omgeven door water en de thuishaven van botter ZS13 (de oudste nog varende botter van Nederland). Op het terrein staan een aantal podia met verschillende muzikanten en theatermakers. En voor wie verkoeling zoekt: Er zijn subs aanwezig om lekker op te peddelen.

Stadsoase