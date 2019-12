Weekendtips: Dickens, lichtbeelden, kerstvuur en straattheaterfestival

Straattheater in Oud Kampen en Dickens in Bronkhorst. Aankomend weekend is er weer veel leuks te doen in onze regio. Wij zetten een aantal uitgaanstips voor je op een rij:

Lichtbeeldenroute - Door de binnenstad van Zwolle is een lichtbeeldenroute uitgezet. Niet alleen is de hele stad versierd met kerstlichtjes, op twaalf locaties zijn opvallende lichtpodia gebouwd, waaronder Magic Colouring Balls op de Grote Markt en Betlehem Stars op het Betlehemkerkplein. Te zien tot en met 5 januari.

Kerstbomenwandeltocht - Kerstvuur en dennennaalden op Landgoed Schovenhorst in Putten, waar op zaterdag 21 en zondag 22 uur een Kerstbomenwandeltocht wordt gehouden door het arboretum. De Kerstvrouw heet wandelaars welkom om 14 uur met een vuurschaal en vertelt over Veluwse kersttradities.

Winterfair - Op het Raadhuisplein in het centrum Apeldoorn is van 20 tot en met 24 december elke dag Winterfair, met kramen en livemuziek. Zaterdag van 11 tot 18 uur en zondag van 13 tot 18 uur. Zondag is ook extra koopzondag in Apeldoorn.

3FM karavaan - De Serious Request karavaan met radiodeejays van 3FM die van Goes naar Groningen lopen om geld op te halen voor het Rode Kruis, doet op zondag 22 december Deventer aan. Tussen 13 en 14.30 uur staat op de Brink een podiumwagen, waar de radiomakers hun programma presenteren.

Kerst in Oud Kampen - Twee dagen lang staat de historische binnenstad van Kampen in het teken van het openlucht straattheaterfestival ‘Kerst in Oud Kampen’. Op straat, in steegjes, in etalages, theaters, winkels en woningen zijn theater- en muziekoptredens op 21 en 22 december van 16 tot 21 uur. Elk jaar goed voor 90.000 bezoekers.