Weekendtips: Drive-in bioscoop in Hardenberg en Record Store Day

Gerrits Tuin - Poppodium Hedon wijkt deze dagen uit naar een terrein vlakbij pretpark Dinoland in Zwolle. Op het terrein met de naam Gerrits Tuin vindt in een festivalsetting meerdere buitenoptredens plaats. De afgelopen dagen waren medewerkers druk bezig met de opbouw van Gerrits Tuin. Bekijk hier hetlijstje met buitenconcerten.

Tour de France - De Tour de France gaat zaterdagmiddag van start. De hele Tour is van Nice tot Parijs te volgen via onze website, app of in de krant en daarnaast is er natuurlijk ons Tourspel. Bekijk hier wie de meest gekozen renners zijn in het Tourspel van deze krant. Doe je nog niet mee aan het Tourspel? Schrijf je hier lastminute in.

Filmpje - Na het succes van de vorige keer krijgt de drive-in bioscoop in Hardenberg een tweede editie. Vanmiddag wordt de film Aladdin uitgezonden en later op de avond verschijnt Grease op het doek. Morgenmiddag is het de beurt aan de Lion King en 's avond wordt de film Knight and Day gedraaid. Informatie over prijzen en de locatie tref je hier aan.

Platen - Komende zaterdag is het Record Store Day. Deze dag is een internationaal georganiseerde feestdag, waarop wereldwijd de platenwinkels en platenlabels extra activiteiten organiseren, om de branche te promoten. Bekijk hier welke winkels in Oost-Nederland meedoen aan deze feestdag.

Competitievoetbal - GA Eagles begint zondag het nieuwe seizoen met een wedstrijd bij FC Dordrecht. Slagen de Deventenaren erin om in de eerste speelronde gelijk drie punten te pakken? Volg de wedstrijd komende zondag met een lekker biertje op een terras en blijf via de optie Goal Alert in onze app op de hoogte van de verrichtingen.

Bekijk hier wat Deventer van de nieuwe Go Ahead Eagles-shirts vindt

