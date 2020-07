Weekendtips: Duik in de boeken, de festivalsfeer of het water

Wie van plan was deze eerste zondag van augustus traditioneel naar de Deventer Boekenmarkt te gaan, kan het in de agenda laten staan. Want ook zonder de kilometers boeken is er van alles te beleven. Zo brengt de Skryf een ode aan de deelnemers van de boekenmarkt en zijn alle boekhandelaren en antiquariaten in de Deventer binnenstad speciaal geopend.

Volledig scherm De ‘Skryf’, een ingenieus apparaat, maakte eerder op de Deventer Boekenmarkt dichtregels zichtbaar in zand. © Gijs van Bon

Zin in wat festivalsfeer? Het Zwitsalterrein in Apeldoorn is dit weekend omgetoverd tot Hét Apeldoornse Terrasfestival. Geniet er van eten, entertainment en gezelligheid. Voor jong én oud. Toegang is gratis, vergeet alleen niet een plekje te reserveren.

Of gooi het over een andere boeg en bezoek dit weekend één of meerdere Vechtdal-tuinen. Het open tuinenweekend gaat dit jaar gewoon door. Iedere tuin heeft zijn eigen stijl, dus er is voor ieder wat wils. Het is zelfs mogelijk om in sommige tuinen een lunch te nuttigen. Reserveren kan bij de tuineigenaren.

Volledig scherm © Shutterstock

Wel de natuur in, maar liever in het donker? Dan is er zaterdagavond een Vollemaanswandeling Horsterwold. Samen met een gids wandel je door de Stille Vallei, terwijl er wordt verteld over de maan, de natuur en de nachtvlinders. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Is er geen plek meer? Dan kun je je alvast aanmelden voor de wandeling in oktober.

Volledig scherm © EPA

Het mooie weer van de afgelopen dagen zet dus nog even door dit weekend. Op een onweersbui na wordt het lekker weer. In de regio staan er genoeg activiteiten op de planning. Zoek je liever de koelte op? Dan gaat er niets boven een frisse duik in het openluchtzwembad of een bezoek aan een recreatiestrand bij jou in de buurt. Woon je in Gelderland en wil je kijken waar het druk is? Check dan deze kaart. Fijn weekend!