Weekendtips: Ga komeetkijken en Deventer Op Stelten door de jaren heen

Het weekend magisch beginnen? Met een beetje geluk kun je vanavond komeet Neowise met eigen ogen zien. Deze week was de komeet al ‘s nachts te zien, maar goed nieuws: een wekker zetten hoeft niet meer. Het natuurverschijnsel is namelijk vroeger op de avond te zien. Lees hier hoe je 'm het beste kunt spotten.

Dit weekend stond Deventer Op Stelten op het programma, maar vanwege de coronacrisis kan het evenement voor het eerst in 24 jaar niet doorgaan. Stil blijft het niet in de binnenstad van Deventer, want zaterdag om 12.00 uur is er een carillonbespeling op 42 meter hoogte. Nieuwsgierig? Hier lees je er meer over.

En... voor de grote fans van Deventer Op Stelten wordt er dit weekend op social media-kanalen van het festival teruggeblikt op afgelopen edities.

Fan van gamen, maar wil je er na al die regen van afgelopen week eropuit? Dan is de gratis tentoonstelling History of Games and Computing in de Grote Kerk in Zwolle een goed idee. In 16 vitrines staan allerlei bekende computerapparaten en spelmachines tentoongesteld. Als dat geen nostalgie is?!

Meer een klassieke kunstliefhebber? Ook in de Grote Kerk in Apeldoorn is een gratis tentoonstelling: Kunst in Vrijheid. Er hangen werken van 21 kunstenaars uit Apeldoorn.

Volledig scherm De Grote Kerk in Apeldoorn. © Google Maps

Tot slot nog even dit: na een week vol regen krijgt de zon dit weekend weer de kans! Reden genoeg dus om eropuit te trekken. Stap op de fiets, trek je wandelschoenen aan of ga het terras op. Zaterdag kan er hier en daar nog een druppel regen vallen, maar zondag blijft het waarschijnlijk droog. Ook komt de temperatuur dan weer boven de 20 graden uit. Fijn weekend!

