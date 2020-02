Weekendtips: Go Ahead Eagles, Vogelmarkt en Kelderfest

Nog heel eventjes aftellen en het is tijd voor het weekend. De aankomende dagen is er weer van alles te beleven in de regio. Go Ahead Eagles speelt een spannende wedstrijd, in Zwolle is het een gekwetter van jewelste en kasteel Cannenbrug is te bezoeken met een speciale rondleiding.

Go Ahead Eagles - Go Ahead speelt vanavond om 20.00 uur een spannende uitwedstrijd tegen FC Volendam. Van de laatste negen wedstrijden verloor GA Eagles er zes. De laatste keer dat GA Eagles tegenover de Volendammers stond, eindigde dit in een overwinning. Wie weet kan daar na vandaag een nieuwe aan worden toegevoegd.

Kelderfest - Deventer staat zaterdag in het teken van Keldervest. Het festival speelt zich vooral ondergronds af in kelders en souterrains in de binnenstad. Met muziek, kunst en erfgoed is er voor ieder wat wils. Op twee concerten na, is het festival gratis te bezoeken.

Vogelmarkt - Goed nieuws voor de vogelliefhebber: in Zwolle is zaterdag een nieuwe editie van de Zwolse Vogelmarkt. Het evenement wordt druk bezocht door bezoekers uit heel de wereld en met tienduizend vierkante meter is er voor iedere vogelliefhebber wat wils. Kaartjes voor het evenement zijn te koop via de website.

Kasteel in winterslaap - In kasteel Cannenburch ontdek je zaterdag hoe een kasteel in winterslaap eruit ziet. Onder begeleiding van een gids kom je in de koude, donkere en uitgestorven geheime vertrekken van het kasteel. Na de rondleiding staat er een kop warme chocolademelk klaar in het kasteelcafé om je op te warmen. Kaarten zijn te bestellen via de website. De rondleiding wordt twee keer gehouden en er is ruimte voor vijftien mensen per groep.