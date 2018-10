Weekendtips: herfstbrocante in Deventer, Roots-in-the-Woods-festival in Apeldoorn en meer!

Herfstbrocante - De Lebuïnuskerk van Deventer opent zaterdag haar deuren voor de toverachtige herfstbrocante. Je kan zaterdag van 10.00 tot 17.00 naar binnen en het entree is 3 euro (t/m 14 jaar gratis). De Franse brocante vind je er in vrijwel alle stijlen: van stoer tot schattig en van zacht en romantisch tot industrieel en zakelijk.

‘Roots in the Woods’ - Vanaf 19 oktober t/m 21 oktober vind je in het Apeldoornse Beekpark: het Roots-in-the-Woods-festival. Hiermee heb je je weekend stampvol zitten met lekkernijen, theater, muziek en (speciaal)bier. Een ambachtelijke espresso van Dikke Berta tot aan de theatervoorstelling in ‘de grootste kijkdoos die je ooit zult treffen’. De toegang is gratis en hier vind je het hele programma.