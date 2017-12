Weekendtips: Het Dickens Festijn, Midnight Walk en kerstmarkt

Na een week waarin de eerste serieuze sneeuw van dit jaar is gevallen, is het bijna weekend. Als je nog geen plannen hebt voor dit weekeinde kun je onze weekendtips gebruiken als inspiratie.

Dickens Festijn Deventer

De 19e-eeuwse Engelse stad van Charles Dickens herleeft in het centrum van Deventer. In het historische Bergkwartier komen ruim 950 personages uit de beroemde boeken van deze Engelse schrijver tot leven. Het Dickens Festijn is een jaarlijks feest, dat jaarlijks bezocht wordt door ruim 120.000 bezoekers.

De toegang voor het Festijn is gratis, maar mensen moeten wel rekening houden met een wachttijd bij de toegang van het terrein. De organisatie meldt dat de wachttijd kan oplopen tot anderhalf uur.

Kerstmarkt Lelystad

In Natuurpark Lelystad is zaterdag 16 december een kerstmarkt. De markt, die van 14:00 uur tot 20:00 uur duurt, is volgens de organisatoren nog groter dan vorig jaar. Er komen meer dan 100 kramen met streekproducten, handgemaakte creaties en natuurlijk kerstartikelen. Er kan gratis geparkeerd worden bij Lelystad Airport. Er zijn live-optredens, een lichtjestocht en een kampvuur.

Voetbal

Na een doordeweekse speelronde waarin PEC Zwolle en Go Ahead Eagles beiden met 1-1 gelijk speelden, is er weer een nieuwe speelronde aangebroken.

De formatie van kersverse nieuwe trainer Jan van Staa van Go Ahead Eagles gaat naar het zuiden, naar Eindhoven. Go Ahead Eagles staat een plekje onder FC Eindhoven, dat twee punten meer heeft. Er staat genoeg op het spel voor de Deventer club, die sinds een week een nieuwe trainer in dienst heeft. Er zijn geen tickets meer te krijgen, maar deze wedstrijd is ook op televisie te bekijken.

Volledig scherm Er lag veel sneeuw op het veld voor Go Ahead Eagles - Jong PSV. © Pro Shots

PEC Zwolle gaat op bezoek in Tilburg. Op zaterdag 16 december treedt de formatie van trainer John van 't Schip om 18:30 uur aan tegen Willem II. PEC Zwolle heeft een goede eerste seizoenshelft gespeeld en verdedigt de vierde plaats in de eredivisie. Willem II staat veertiende en kent een iets mindere start. Tickets zijn nog te krijgen via de officiële website van PEC Zwolle.

Rotary Midnight Walk Hardenberg

Hardenberg bij nacht meemaken? Op vrijdagavond 15 december is er een Midnight Walk georganiseerd om geld op te halen voor een 'Playcourt' voor de jeugd in het centrum van Hardenberg. De wandeling is 5 kilometer door de binnenstad van Hardenberg. De organisatie noemt het een gezellig december-uitje waarbij je Hardenberg op een andere manier ontdekt. Vanaf 19:45 uur begint de tocht, vanaf 18:30 uur kunnen mensen zich inschrijven op de markt in Hardenberg.

Santa Run Zwolle

Honderden kerstmannen en -vrouwen die door de binnenstad van Zwolle lopen. Het gebeurt op zondag 17 december. Er is een route uitgestippeld door de binnenstad van Zwolle. De organisatie vertelt dat het evenement 'dit jaar nóg groter en nóg leuker' gaat worden. De start- en finishlocatie van de run is het Gasthuisplein. Daar zal DJ Pim optreden. Na de run is er een afterparty in café The Livingroom.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © AFP

Kerst in oud Kampen

De binnenstad van Kampen verandert op 16 en 17 december in een groot openluchttheater als de achttiende editie van Kerst in Oud Kampen weer van start gaat. Ieder jaar trekt het tweedaagse straattheaterfestival minimaal 90.000 bezoekers die zich laten verassen door de acts en optredens. Van historische doorkijkjes naar een ver verleden tot aan persoonlijke ontmoetingen met de personages uit Charles Dickens' kerstverhalen.