Weekendtips: Irish Pub Festival in Kampen en karpers kijken in Zwolle

Carp - De grootste karperbeurs van Europa vindt dit weekend plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Van heinde en verre komen karperliefhebbers naar Zwolle om te genieten van de vissen en de entourage eromheen.

Irish Pub Festival - Liefhebbers van Ierse muziek en Guinness kunnen dit weekend terecht in Kampen. De Hanzestad herbergt zaterdagavond het Irish Pub Festival. Acht café’s hebben de handen ineen geslagen. In alle kroegen is livemuziek.

Midwinter Marathon - Apeldoorn staat dit weekend in het teken van de Midwinter Marathon. Vanavond is de eerste loop, de Centraal Beheer Night Run, een afstand van vier kilometer. Startpunt en eindpunt is het Marktplein. Zaterdag staat de marathon op Kroondomein Het Loo op het programma en zondag worden nog meer afstanden gelopen door Apeldoorn en omgeving.

Dwaallicht Festival - Twaalf huiskamers van Ermelose inwoners worden vrijdagavond omgetoverd tot een klein poppodium. Bezoekers kunnen kiezen uit vier verschillende routes. De keuze voor een route door een deelnemer vindt plaats bij de aanmelding. De kaarten zijn te koop bij VVV Ermelo.

Holocaustmonument - Het Monument Levenslicht is in meerdere gemeenten dit weekend nog te zien. Deze week was het namelijk 75 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz door het rode leger werd bevrijd. Over heel de wereld werd bij de bevrijding stilgestaan. Bekijk hier of in jouw gemeente ook een monument is ingericht.