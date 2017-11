Weekendtips: Koopzondag, lichamen-expo en pepernotenwandeling

We gaan het laatste weekend van november in. Veel steden houden koopzondag, maar er zijn ook andere evenementen. Als je nog niks op de planning hebt staan, gebruik dan deze lijst met weekendtips als inspiratie.

Koopzondag

Op veel plekken in de regio is het koopzondag. Dit komt omdat dit weekend de laatste in november zal zijn. Zo zijn in het centrum van Apeldoorn de meeste winkels geopend. Ook Lelystad en Deventer houden koopzondag op zondag 26 november. Een mooi moment in het jaar om de (laatste) Sinterklaascadeautjes te kopen, zodat er nog tijd is voor het maken van surprises en gedichten.

Real Human Bodies Exhibition Zwolle

Hotel Mercure in Zwolle houdt dit weekend een tentoonstelling over dode mensen onder de naam Real Human Bodies. De verzameling bestaat uit onder andere menselijke lichamen, skeletten, organen en ledematen. Kaartjes zijn online te koop, maar ook bij de ingang van het zaaltje op de eerste verdieping van het hotel. Daar kan echter niet gepind worden.

Voetbal

Pec Zwolle en Go Ahead Eagles komen beide in actie dit weekend. De blauwvingers gaan op zaterdagavond op bezoek in Friesland bij SC Heerenveen. De wedstrijd tussen de twee blauw-witte clubs begint om 20:45 uur in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen. De Eagles spelen op vrijdag tegen Fortuna Sittard, de ploeg die eerder dit seizoen de Deventer voetbalclub uit de beker knikkerde (3-0). De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles begint om 20:00 uur

Winter Taptoe

Op zaterdag 25 november vindt in het Theater van de Sport / Landstede Sportcentrum de vierde editie plaats van de Holland Winter Taptoe. De vijf deelnemende korpsen die een show opvoeren zijn: Deltaband Vlissingen, Kamper Trompetter Korps Kampen, Show- & Drumfanfare Oranje IJsselmuiden, Showband 'Excelsior' Renkum en Showband Jubal Zwolle. De voorstelling duurt ongeveer 2,5 uur inclusief pauze. Er staan op een gegeven moment 200 muzikanten op de vloer.

Pepernotenwandeling

Voor mensen die al voor de 'calorierijke decembermaand' wat kilo's kwijt willen raken kan het een idee zijn om dit weekend mee te doen met de pepernotenwandeling die in Apeldoorn start. Er kunnen afstanden van 15, 20 of 25 kilometer gelopen worden. Alle afstanden starten in het clubhuis van Apeldoornse Wandelvereniging De Trekvogels.

Kelderfeest