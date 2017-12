Weekendtips: Lichtbeelden, zagen op de Veluwe en pianist in Olst

Het weekeinde staat voor de deur, en het sneeuwt. Er is genoeg te doen, in ons overzicht met weekendtips kun je inspiratie opdoen.

Lichtbeeldenroute Zwolle

Afgelopen woensdag 6 december is de lichtbeeldenroute in Zwolle geopend. Via sfeervolle LED-verlichting kunnen bezoekers een wandelroute volgen. Volgens de leverancier heeft de Zwolse binnenstad met de bijzondere objecten nu zelfs meer sfeerverlichting dan 'lichtstad' Eindhoven.

Voetbal

Go Ahead Eagles heeft in Jan van Staa een nieuwe trainer gevonden. De eerste opdracht voor de 62-jarige oefenmeester is vanavond winnen van Jong PSV. In een bijna uitverkochte Adelaarshorst zal Go Ahead Eagles aantreden. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt, er zijn nog enkele kaarten te krijgen.

PEC Zwolle speelt in het Van Donge & De Roo Stadion in Rotterdam tegen Excelsior. Op zaterdagavond treden de mannen van trainer John van 't Schip aan tegen het elftal uit de havenstad. PEC Zwolle verdedigt een vierde plek tegen middenmoter Excelsior, die op de tiende plaats staat in de Eredivisie. Voor de uitwedstrijd zijn alleen nog buscombitickets te krijgen voor leden.

Zaag je eigen kerstboom op de Veluwe

Dit weekeinde op het Nationale Park De Hoge Veluwe mogen alle bezoekers gratis een kerstboom uitkiezen, die omzagen en meenemen naar huis. In het midden van het park is er een gezellige kerstmarkt op het Marchantplein. Iedereen mag één den meenemen. Kinderen mogen onbeperkt kleine boompjes meenemen. Is de klus geklaard, dan is er warme chocolademelk, koffie en thee voor de harde werkers. Klik hier voor meer informatie.

Jazz-pianist Wolfert Brederode in Olst

Zaterdag 9 december heeft Huiskamerpodium Klein Koninkrijk in Olst de bekende jazz-pianist Wolfert Brederode in huis. Om 20.30 uur begint zijn show, voor 15 euro kan je het concert bezoeken. Volgens de Facebookpagina van het huiskamerpodium werd er geen minuut getwijfeld toen pianist Wolfert hen benaderde voor een solo-optreden. Kaartjes moeten gereserveerd worden, dat kan via info@kleinkoninkrijk.nl.

