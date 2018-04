Weekendtips: meevaren op reddingsboot, tai chi en cultuur

Reddingbootdag

Wie kennis wil maken met het werk van de professionele vrijwilligers en het materiaal van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), kan zaterdag terecht in Lelystad. Daar houdt de KNRM de zogenoemde Reddingbootdag voor donateurs en andere belangstellenden. Alles is voor iedereen te bezichtigen en de organisatie biedt ook de mogelijkheid mee te varen in een reddingsboot. Het evenement is tussen 10 en 16.00 uur, Bataviahaven 5 in Lelystad.

Brocantemarkt

In de Lebuïnuskerk aan het Grote Kerkhof in Deventer kunnen liefhebbers zaterdag rond struinen tussen een aanbod aan antiek, brocante en vintage. Van meubels, tafellinnen, porselein, servies, bestek, zilver en sieraden tot nostalgisch speelgoed, schilderijen en chique kleding. De brocantemarkt is tussen 10 tot 17 uur, entree drie euro.

Festival

In Zutphen begint zaterdag de eerste editie van muziekfestival Bach Bridges Festival. Op verschillende locaties in Zutphen zijn tot en met 3 mei concerten en optredens. Het aanbod bestaat onder meer uit kamermuziek, theater, dans, musical, film, beeldende kunst. https://www.bachbridges.nl/

Actiedag

In Lierderholthuis is zaterdag een actie om ALS 'de wereld uit te trappen'. Die is opgezet om inwoner en ALS-patiënte Tineke Jansen moreel te steunen. De opbrengst van de actiedag is bestemd voor Team Tineke, dat op 31 mei de Mont Ventoux in Frankrijk beklimt. Daarmee wordt geld ingezameld om de spierziekte te bestrijden. De actiedag heeft vanaf 9.00 uur plaats in en rondom het Dorpshuis Lierderholthuis en café d'Olde Wettering begint om 9 uur en duurt tot de avond.

Tai Chi

Wie interesse heeft in tradities uit de Chinese cultuur kan zaterdag terecht in Park Wezenlanden in Zwolle. Daar wordt tussen 10.00 en 16.00 uur de Wereld Tai Chi Dag gehouden, en gratis evenement waarin bezoekers wordt gestimuleerd te bewegen. Het programma kenmerkt zich door half uur sessies, afwisselend workshops en demonstraties. Naast de workshops en demonstraties is er een doorlopend programma met onder meer sumoworstelen, pushing hands op een verhoging en reuze bellen. WTCD Zwolle is een gratis evenement en wordt georganiseerd vanuit Stichting Gunga Din de Waterdrager.

Longboard