Weekendtips: Poptalent verovert Deventer en in Zwolle strijden beste flipperaars tegen elkaar

Dankzij apps op mobiele telefoons wordt de flipperkast weer populair. Deelnemers van alle leeftijden worden dan ook dit weekend in Zwolle verwacht als het open Nederlandse kampioenschap gehouden wordt. In Apeldoorn kan de grootste Sinterklaas-fan zijn schoentje dit weekend al zetten en Deventer dompelt zich onder in muziek uit allerlei genres. Hier onze weekendtips.

Popronde in Deventer - Tientallen bandjes en musici spelen zaterdag tijdens de Popronde in Deventer. Het publiek kan bij verschillende stands een stem uitbrengen. Popronde is een landelijk reizend festival dat elk najaar in de periode van september tot en met november plaatsvindt in een 40-tal steden door het hele land. In elke stad treden op één avond circa 35 opkomende Nederlandse bands en artiesten op bij een twintigtal podia. De deelnemende podia zijn cafes, galeries, theatertjes, platenzaken, kerken en clubs in het centrum van een stad. Eén avond in het jaar zijn zij de etalage voor de nieuwe generatie popmuzikanten en is het centrum het festivalterrein. De Popronde is gratis toegankelijk.

Flinke herfstwandeling maken - Wie zin heeft om het weekend eens een flinke wandeling door de Veluwse bossen te maken kan meedoen met de Kootwijker Duin- en Veentocht, georganiseerd door de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn. Er kan gekozen worden uit de afstanden 5, 10, 15, 20 en 25 km. Er kan zowel zaterdag als zondag gestart worden. Ook Geldersch Landschap & Kastelen houdt dit weekend een lange wandeling.

(y)our rights festival - Voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar houdt Unicef zaterdag het pre-(y)our rights festival. Daarbij leren jongeren hoe ze hun mening over allerlei actuele zaken onder woorden moeten brengen. ,,,Jongeren die hun mening mogen geven. Dat zien politici, beleidsmakers, eigenlijk alle volwassenen, altijd graag. Maar hoe je dat eigenlijk doet, vertelt niemand", zo schrijven de organisatoren. Het festival - met pizza, muziek en tips&tricks om een mening te geven - wordt gehouden in de Plantagekerk aan de Ter Pelkwijkstraat 17 in Zwolle. Van 13.30 uur tot ongeveer 18.00 uur.

Wereldrecord schoen zetten - In aanloop naar de landelijke intocht van Sinterklaas opent in Apeldoorn zaterdag een Sint pop-up store, te vinden aan de Mariastraat. Daar wordt gestart met de wereldrecordpoging ‘schoen zetten'. Kinderen kunnen van 9 tot en met 30 november hun schoen zetten bij de tijdelijke winkel. Het streven is om tweeduizend schoentjes of meer op een plek bij elkaar te hebben. Wie in Apeldoorn vast in de Sint-stemming wil komen kan in het Coda-museum een bezoek brengen aan de expositie ‘Tussen Bisschop en Boeman’.

Dutch Pinnball Open - In de IJsselhallen in Zwolle staan dit weekend zo'n 200 flipperkasten opgesteld. Die worden gebruikt het bij ‘Dutch Pinball Open 2019'. De kasten staan allemaal ingesteld op ‘free play’ en bezoekers aan het evenement kunnen een gooi te doen naar de titel ‘beste flipperaar van Nederland’. Er worden ook lezingen gegeven over flipperkasten. ,,Flipperen is weer helemaal terug, heeft echt een comeback gemaakt. Je ziet ze ook weer verschijnen in cafés en snackbars. Het is grappig. Er zijn met name voor Iphones prachtige flipperapps, dat heeft ertoe geleid dat veel jongeren zijn gaan flipperen”, zegt organisator Jim Jansen.