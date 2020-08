Weekendtips: Rob Dekay in Zwolle en maisdoolhof in Blokzijl

Rob Dekay - Deventenaar Rob Dekay speelt vanavond een zomeravondconcert bij schouwburg Odeon in Zwolle. De popartiest is ook bekend van zijn deelname aan het televisieprogramma Wie is de Mol? Mocht je nog een kaartje willen kopen, dan moet je snel zijn. Morgen speelt de Deventenaar overigens ook nog in het openluchttheater in Nijverdal.

Maisdoolhof - Zoek je nog een uitje voor de kinderen? Ga naar het maisdoolhof bij de Strandhoeve in Blokzijl. Het maisdoolhof is 3 hectare groot en bestaat uit 3 verschillende doolhoven: makkelijk, lastig en eentje voor de echte experts. Daarnaast is er ook een blotevoetenpad van een kilometer lang. Een ideaal tijdverdrijf voor met de kinderen.

Toneel - Liefhebbers van toneel kunnen morgen (zaterdag) terecht in Vaassen. Bij kasteel Cannenburch vindt op het terras van Bij Maarten in het Koetshuis een toneelvoorstelling plaats, waarbij een prinsensprookje wordt gespeeld. De voorstelling duurt ongeveer 40 minuten en vindt om 12.00, 14.00 en 15.00 uur plaats. Er is plek voor 90 personen verdeeld over familietafels. De kosten liggen op vijf euro per persoon.

Zomerkermis - De Zwolse zomerkermis is neergestreken in park de Wezenlanden. De zomerkermis staat normaliter in de binnenstad maar vanwege de coronamaatregelen ging daar dit jaar een streep door en werd uitgeweken naar het park bij het provinciehuis.

Europees voetbal - De bal rolt dit weekend onverminderd door in de Champions League. Vanavond staat het mooiste affiche van de kwartfinales op programma: Barcelona - Bayern Munchen. Een dag later neemt Memphis Depay het met zijn Lyon op tegen Manchester City. Voetbalfanaten kunnen het weekend afsluiten met nog een wedstrijd in de halve finale van de Europa League. Sevilla strijdt zondagavond met Manchester United om een finaleticket.

Om de drukte in Gelderland in kaart te brengen is onlangs de ‘monitor bezoekersdrukte’ gelanceerd. Op deze interactieve kaart is te zien waar het momenteel druk of juist rustig is: