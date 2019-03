Weekendtips: sateetje eten, naar de kermis en fossielen bekijken

Struinen over de Pasar Salam in de Zwolse IJsselhallen of naar de fosielenbeurs in Harderwijk. Aankomend weekend is er weer allerlei leuks te doen in onze regio. Wij zetten een aantal uitgaanstips voor je op een rij:

Pasar Malam Istimewa XL - Een lekker sateetje eten, struinen over de oosterse markt of kijken naar optredens van vele artiesten. De Pasar Malam is dit weekend te bezoeken in de Zwolse IJsselhallen. Bezoekers kunnen genieten van tropische sferen tijdens dit culturele feest, waar Indonesië centraal staat.

Fossielenbeurs - Echte dinosaurusbotten vasthouden? Of voelen hoe zwaar een mammoetkies weegt? Wil je fossielen ruilen en kopen of een lezing bijwonen? Dan kun je zaterdag terecht op de PaleoTime-NL fossielenbeurs in Harderwijk. Daar zijn allerlei paleontologische wetenswaardigheden te ontdekken. Bezoekers kunnen ook hun eigen fossielen laten onderzoeken door experts.

Voorjaarskermis - De voorjaarskermis is terug bij de Americahal in Apeldoorn. Op het terrein buiten staan de meest spectaculaire attracties weer opgesteld. Dit jaar valt de kermis niet in de voorjaarsvakantie, maar van zaterdag 9 tot en met zondag 17 maart.

Stoffenbeurs- Wie op zoek is naar vrolijke stoffen moet zondag naar Deventer. Op de Brink wordt een stoffenbeurs gehouden met nieuwe lente- en zomerstoffen.