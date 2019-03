Weekendtips: Slipjacht, optreden van Paul de Munnik en zelf sterke drank distilleren

Slipjacht - Tientallen ruiters en speurhonden zullen deze zaterdag door de bossen en over de velden van het Vechtdal rondom Hardenberg stormen, op zoek naar hun prooi de vos. Al gaat het niet om een echte vos en hebben mensen het spoor getrokken. Desalniettemin zal de meute voor een opwindend schouwspel zorgen. Start vanaf Rheezerweg 73 in Hardenberg.

IJsbeelden Festival - De winter loopt op zijn eind dus bezoekers van de IJsselhallen in in Zwolle kunnen dit weekend voor het laatst genieten van het grootste ijssculpturenfestival van Europa. Van 275.000 kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw zijn metershoge ijs- en sneeuwsculpturen gemaakt. https://www.ijsselhallen.nl/evenement/nederlands-ijsbeelden-festival/

Jachthuis - Wie altijd al het door H.P Berlage ontworpen Jachthuis Sint Hubertus van Nationale Park De Hoge Veluwe heeft willen bezichtigen, kan nu zijn hart ophalen. Er zijn nu speciale thematische rondleidingen over de befaamde en eerste vrouwelijk kunstverzamelaar Helene Kröller-Müller. Zij woonde jarenlang in het Jachthuis. In de vertrekken wordt ingegaan op Helene’s karakter en drijfveren, en haar omgang met architecten zoals Berlage en Van de Velde. Daarnaast is er veel te leren over de kunst in het Jachthuis. https://www.hogeveluwe.nl/nl/ontdek-het-park/kunst-en-architectuur/jachthuis-sint-hubertus