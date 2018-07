Weekendtips: van kleinste balkonnetje tot 'beachy' activiteiten

Met wederom een zonnig weekend voor de deur is het tijd om plannen te maken. In de regio zijn er zat buitenactiviteiten.

Kleinste balkonnetje

In Steenwijkerland organiseren ze vanaf zaterdag 21 juli tot in september elke week een balkonserenade. In het kader van de Vestingfeesten in Steenwijk zijn er elke zaterdag op het kleinste balkonnetje van Steenwijkerland een reeks van muziekconcerten. De band Bogey & The Longhorn doet zaterdag om 21.15 uur de aftrap op het balkon van 't Veerhuys aan het Steenwijkerdiep.

Paard en Wagen

Mooie plaatjes levert het altijd op: de Authentieke Rijtuigendag van menvereniging Het Aangespannen Recreatie Paard. De paard en wagencombinaties worden door het publiek gejureerd. Liefhebbers moeten daarvoor wel vroeg opstaan, want de jurering begint al om 8.00 uur op het terrein van landgoed De Zwieseborg aan de Hardenbergerweg 23 in Hardenberg. Vanaf 10 uur gaat de imposante stoet voor een tocht door Hardenberg en omgeving.

Eten in de buitenlucht

Wie geen kaartje heeft kunnen bemachtigen voor het Deventer Stadsfestival kan altijd nog lekker gaan eten bij Eten op Rolletjes. Het openluchtrestaurant wordt zaterdag en zondag voor de derde keer in Deventer georganiseerd in het Worpplantsoen. De entree is gratis, wel betaal je eenmalig voor een milieuvriendelijk glas. De keukens zijn zaterdag open van 13.00 tot 23.00 uur en op zondag van 13.00 tot 22.00 uur.

Filmpje pakken bij maanlicht

Filmpje pakken bij maanlicht. Het kan zaterdagavond bij de Pop Up Cinema op het Celepleintje naast het Filmtheater Fraterhuis in Zwolle. Om 22.00 uur start daar de film 'Mein Blind Date mit dem Leben’, een op feiten gebaseerde komedie over een slechtziende jongen die vastbesloten is om zijn idealen te verwezenlijken. Kaarten kosten € 9,00 per stuk voor Vrienden en € 11,50 regulier (inclusief koffie/thee consumptie voorafgaand aan de voorstelling).

Beachsferen