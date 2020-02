Weekendtips: Zwollywood filmfestival, Gluren bij de Buren en Go Ahead Eagles

Het is nog even aftellen, maar over een paar uurtjes kan het weekend worden ingeluid. Weet je nog niet wat je wil gaan doen? We hebben een aantal tips op een rijtje gezet.

Go Ahead Eagles - De voetbalclub wacht al negen jaar op een thuisoverwinning tegen FC Eindhoven. De laatste keer dat de voetbalclub won, was in maart 2011. Vanavond spelen ze om 20.00 uur in de Adelaarshorst tegen de Brabanders. GA Eagles heeft dit seizoen een sterke thuisreeks , dus wellicht kan daar vanavond nog een zege aan worden toegevoegd.

Zwollywood Film Festival - Dit weekend staat Zwolle in het teken van het Zwollywood Film Festival. Je kan genieten van drie mooie films in de Grote Kerk en verzorgingstehuis IJsselheem. Het thema van dit jaar is ‘de kracht van vriendschap’ en het is de bedoeling om tenminste een vriend of vriendin mee te nemen naar de film, zodat Zwolle nog hechter wordt dan het al is.

Huiskamerfilmfestival - Ook in Kampen vindt dit weekend een filmfestival plaats. Zaterdagavond kan je in de huiskamers in de binnenstad van Kampen genieten van twee filmhuisfilms. Het festival wordt voor de derde keer georganiseerd. Kaarten bestellen kan via de website. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Gluren bij de Buren - Door heel de gemeente Zutphen worden huiskamers omgetoverd tot tijdelijke podia voor lokaal talent. Je kan zondag genieten van optredens van rapformaties tot theatermakers en van cabaretiers tot 30-koppige koren. De toegang is gratis.