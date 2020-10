Wéér meer positieve coronatests, maar niet in Oost-Nederland

Risicogebieden

In de Randstad, een corona-risicogebied, is de afgelopen dagen een stabiele of licht opwaartse trend te zien. Die was vandaag ook weer zichtbaar. In de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond (534) en Amsterdam-Amstelland (445) werden vrijdag opnieuw meer positieve tests afgelegd dan de dag ervoor.



Het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de uitbraak gestegen tot boven de 130.000. De teller staat op 131.889 besmettingen, een verdubbeling in anderhalve maand tijd. Bijna 13.000 mensen zijn in een ziekenhuis opgenomen en bijna 6500 patiënten zijn overleden.



Amsterdam heeft de meeste besmettingen. Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 14.000 inwoners van de hoofdstad positief getest, van wie bijna 8000 in de afgelopen maand te horen hebben gekregen dat ze besmet zijn geraakt. Rotterdam nadert de 11.000e besmetting en in Den Haag hebben bijna 8000 inwoners het coronavirus opgelopen. Schiermonnikoog is de enige coronavrije gemeente van Nederland.