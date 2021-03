Weer minder doden dan verwacht: sterftecijfer daalt flink in Flevoland

Voor de tweede week op een rij zijn er minder sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In week 9 (1 tot en met 7 maart 2021) overleden naar schatting 3089 mensen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Dat zijn minder sterfgevallen dan verwacht en het zijn er ook minder dan in de week ervoor, toen het er 3175 waren.

Sinds week 39 van 2020, het begin van de tweede coronagolf, was de wekelijkse sterfte juist lange tijd hoger dan verwacht. Daardoor was er sprake van oversterfte. Dan gaan er in een week tijd meer mensen dood dan het CBS op basis van historie en rekenmodellen had verwacht. Maar de schatting van de sterfte in week 9 zit bijna 300 sterfgevallen onder de verwachte sterfte voor deze periode.

Afname ouderen

Het CBS rekent niet per week per provincie uit wat de oversterftecijfers zijn. Het RIVM registreerde 171 overleden COVID-19-patiënten in week 9. Vooral de sterfte onder mensen van 80 jaar of ouder nam af. De berichten die het CBS analyseert bevatten geen informatie over de doodsoorzaak, dat komt later via een doodsoorzakenverklaring.

In de provincies Gelderland en Flevoland is een dalende lijn te zien op de grafiek. In Overijssel is het aantal sterfgevallen juist iets gestegen ten opzichte van een week eerder.

Twaalf meer

In Overijssel waren er in week 9 in 2021 volgens de schatting van het CBS 223 sterfgevallen. Dat zijn er twaalf meer dan in week 8. Een jaar eerder waren dat er tien meer, en in 2019 waren het er 204.

Voor Gelderland gaat het CBS voorlopig uit van 376 sterfgevallen. In dezelfde week één en twee jaar eerder lagen die aantallen hoger: 415 (2020) en 387 (2019). Vorige week werden er (ook) 387 Gelderse doden gemeld.

Flinke daling Flevoland

In Flevoland verwacht het CBS 45 sterfgevallen in week 9. Dat is flink minder in vergelijking met de voorgaande jaren en vorige week. In week 8 van dit jaar waren er bijvoorbeeld 60 sterfgevallen. In 2020 ging het in week 9 om 51 doden en in 2019 om 54.

De cijfers over week 9 zijn een schatting op basis van 83 procent van de ontvangen overlijdensberichten, meldt het CBS. Het verwachte aantal overledenen wanneer er geen corona-epidemie was geweest, is geschat op basis van sterftecijfers in de afgelopen vijf jaar. Deze gemiddelde sterfte per week levert dus een benadering op van de verwachte wekelijkse sterfte.

