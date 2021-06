Weerrecords voor 17 juni morgen verpletterd: het wordt 3 graden warmer dan ooit in Achterhoek

Volgens metereoloog Diana Woei van Weerplaza komen dergelijke tropische temperaturen in juni op zich wel vaker voor. De hoogste temperatuur in juni ooit gemeten was twee jaar geleden op 25 juni, toen het kwik de 36,5 graden aantikte.



Maar op 17 juni werd het niet eerder zo warm als morgen wordt verwacht. In de meetstations in onze regio in de West Betuwe (Herwijnen) en de Achterhoek (Hupsel) werd het nooit warmer dan 31,8 respectievelijk 31,6 graden. ,,Maar nu is 32 tot 35 graden mogelijk’’, denkt Woei. ,,In de Achterhoek is echt die 35 graden mogelijk.’’