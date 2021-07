Wehkamp ziet omzet exploderen en neemt kleertjes.com over

Blowen op school­plein en bij speeltuin wordt verboden in Epe

13 juli Samen blowen of een ‘gezellig pilletje’ snoepen op een hangplek? Op een aantal plekken in de gemeente Epe wordt dat verboden. De gemeente gaat het gebruik van drugs en middelen als lachgas verbieden op onder meer schoolpleinen en speelterreinen. Meerdere politieke partijen vinden dat nog niet ver genoeg gaan. Zij willen het verbod liefst invoeren in de openbare ruimte van de gehele gemeente, maar dat druist in tegen de wet.