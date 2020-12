Wendy de Jong helpt 250 bedrijven in Oost-Nederland ‘die belangrijk zijn voor onze toekomst’

,,Over vier jaar heeft iedereen in Den Haag het over Oost-Nederland. Dat is mijn doel.” Haar eerste maanden als directeur van Oost NL zitten erop. Wendy de Jong houdt wel van stevige beloftes. Maar liever pas als ze eerst haar weg bij de ontwikkelingsmaatschappij - die de economie in de provincies Gelderland en Overijssel moet versterken - heeft gevonden.