Werkgeluk is big business: ‘Steeds meer bedrijven zien dat als de nieuwe cultuur’

Haar jeugdheld was supervrouw. En nu belooft ze dat in 2030 burn-out in Nederland niet meer voorkomt. We worden het meest innovatieve land ter wereld, de ‘best place to work’. De missie staat vetgedrukt in het bedrijfsprofiel van Rachel Gasper-Rothengatter. Hoogdravend? De Apeldoornse onderneemster lacht: ,,Het kan. We hebben nog negen jaar.” Het enige wat ervoor nodig is? Een beetje ‘flow’. Het recept beschrijft zij in haar boek Flow in organisaties’. De boeklancering is 1 oktober in de Gasfabriek in Deventer, daarna kan iedereen ermee aan de slag.