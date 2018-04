Werkloosheid Gelderland, Overijssel en Flevoland daalt

Na de winter is er meer werk in de horeca in Gelderland, Overijssel en Flevoland. Werkgevers hebben steeds meer moeite om koks en medewerkers in de bediening te vinden.

Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel, Flevoland en Gelderland Noord daalt stevig ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van CBS.

Weer en seizoen hebben in de horeca een sterke invloed op de behoefte aan personeel. Naar verwachting neemt het aantal horecabanen tot eind 2018 verder toe. Door de banengroei ontstaan er personeelstekorten. Horecapersoneel vindt bovengemiddeld vaak binnen een jaar weer werk, vanuit de WW-uitkering.

Om werkgevers in de horeca en werkzoekenden bij elkaar te brengen, organiseert UWV in samenwerking met partners verschillende projecten. Bijvoorbeeld een horeca-ontbijt voor horeca- ondernemers in Deventer met als thema ‘50-plus in de horeca’. In Hardenberg is een werkmarkt georganiseerd voor horeca en recreatie, waar werkgevers en werkzoekenden elkaar ontmoeten. In Harderwijk zijn drie Wajongers geplaatst bij een hotel. In Apeldoorn is elke donderdag een inloopmiddag voor werkzoekenden met interesse in de horeca.

Veluwe

Eind maart 2018 verstrekte UWV 11.543 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 1 procent (-118 uitkeringen). In Barneveld is het aantal mensen met een WW-uitkering veruit het laagst in de regio, slechts 1,9 procent van de beroepsbevolking ontvangt daar een werkloosheidsuitkering. Ook Putten scoort goed, daar krijgt slechts 2,3 procent van de bevolking een WW-uitkering. Het landelijk gemiddelde ligt op 3,7 procent. De werkloosheid in de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe daalt sterker dan landelijk.

Zwolle

Eind maart 2018 verstrekte UWV 9.833 WW-uitkeringen in regio Zwolle. Ten opzichte van februari is dit een afname van 1,8% (-184 uitkeringen). Dat is iets meer dan de landelijke daling van 0,7%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De daling in regio Zwolle is 26,8%, oftewel 3.594 uitkeringen. Deze afname is eveneens groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar.

Flevoland