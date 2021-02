Werkloosheid in deze regio stijgt door coronacrisis, behalve in de financiële sector

Het is bijna een jaar na het uitbreken van de coronacrisis. Die laat zijn sporen na in het bedrijfsleven. In het hele land is sinds maart het aantal ww-uitkeringen met bijna 20 procent gestegen. Dat percentage ligt in deze regio lager. In de Stedendriehoek met Deventer, Zutphen en Apeldoorn en op de Noordwest-Veluwe steeg het aantal uitkeringen met met 950; ruim 10 procent. De regio Zwolle noteert een plus van 358; ruim 5,4 procent.