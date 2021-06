West-Overijssel zet in op meer windmolens, maar waar ze moeten komen is nog de vraag

De waterstof­wo­ning biedt een kijkje in de toekomst, die in onze regio dichterbij is dan je denkt

1 juni Het houten gebouwtje op het Kiwa-terrein in Apeldoorn stond er al even, maar nu is deze ‘waterstofdemowoning’ echt in gebruik. Hier worden technisch personeel, overheden en bedrijven wegwijs gemaakt in hoe waterstof gebruikt kan worden als vervanger van aardgas.