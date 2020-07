Wethouders haken vaker af: ‘Luxe op het pluche? Het is mooi werk, maar ook een hondenbaan’

Het Brummense college bleek één grote duiventil. Het piepte en kraakte al vanaf het begin en afsplitsingen in fracties, wantrouwen en achterkamertjespolitiek deden de rest. Alle vier de wethouders vertrokken - een van hen zelfs twéé keer. Nu de laatste van de openstaande wethoudersposten weer vervuld is hoopt het gerepareerde college ongeschonden de eindstreep te halen.



Brummen is een extreem voorbeeld, maar halverwege de rit - de gemeentebesturen hebben er twee van de vier jaar op zitten - is de samenstelling van bijna de helft van de colleges al veranderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Stentor onder 36 gemeenten in Overijssel, Gelderland, Flevoland en Drenthe.



In 15 van die 36 gemeenten verdwenen een of meerdere wethouders van het toneel, tot nu toe samen 23. In de héle vorige coalitieperiode (2014-2018) waren het er in totaal 28. In de helft van de gevallen was een politieke strijd of integriteitskwestie de aanleiding; anderen vertrokken tussentijds vanwege gezondheidsredenen, een andere baan of te hoge werkdruk. Twee overleden wethouders zijn buiten de telling gelaten.