Wezepse krijgt het voor elkaar: mbo-ers heten straks ook 'student'

Met hoger inkomen in goedkoop huis in Zwolle

28 mei Zesduizend woningzoekenden in Zwolle komen bij wijze van proef in aanmerking voor goedkope woonruimte in Holtenbroek of Dieze-Oost, waar ze eigenlijk een te hoog inkomen voor hebben. Woningcorporatie SWZ denkt dat een betere mix van bewoners de leefbaarheid in de buurten vergroot.