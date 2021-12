Wie is dat harige vriendje van Marije en twee duimen omhoog van Sara Marita

Olympisch- en wereldkampioen BMX Niek Kimmann vermaakt zich prima tijdens zijn rondtocht door Colombia langs oude vrienden. En als die ook nog eens een BMX-baan in de achtertuin hebben, is een ronde fietsen natuurlijk verplicht.

Kiran zoekt de balans en Steven is alweer man of the match

Twee duimen omhoog, zegt Sara Marita Kramer tijdens een van de wereldbekerwedstrijden. De Nederlandse schansspringster in Oostenrijkse dienst heeft dat geluk eigenlijk niet nodig, want ze gaat weer als een speer!

Het was even wennen de overgang van BMX naar de baanwielrennen, maar Ruby Huisman heeft de smaak goed te pakken. Getuige de lach op haar gezicht tenminste!

He, Joep Wennemars in zijn gewone outfit! Vrienden vragen zich verbaasd af dat er geen sportfoto is geplaatst. Trainingsbeest Wennemars, die begin deze maand grote indruk maakte op de wereldbekers schaatsen voor junioren in Inzell, is op trainingskamp in Spanje.