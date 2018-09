Wij hebben het belangrijkste regionieuws voor jou op een rijtje gezet

video Botenbuurt Emmeloord is bang na vier brandjes in korte tijd

14 september De angst regeert in de Botenbuurt in Emmeloord nu er in korte tijd vier brandjes hebben plaatsgevonden. ,,We wonen hier 51 jaar en ik dacht voor het eerst: ik wil verhuizen'', zegt Albertje Raterink (79), bij wie het twee keer raak was.