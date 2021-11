Wil de grootste huisbaas van Oost-Nederland opstaan?

De Huisbazen Top-50Wie is de grootste huisbaas van Oost-Nederland? Aangemoedigd door de gekte op de woningmarkt ging deze krant op zoek naar het antwoord. We richtten ons daarbij speciaal op het groeiende leger particuliere eigenaren. Het werd een verrassende speurtocht.

Ton Hendriks (77) uit Nijmegen. Niet alleen is hij dé vastgoedbaron van de stad aan de Waal, maar ook van heel Oost-Nederland. Hendriks komt als nummer 1 uit de bus in data van het Kadaster over de vijftig grootste particuliere verhuurders in Gelderland, Overijssel en Flevoland.

In opdracht van deze krant ging het Kadaster in zijn registers op zoek naar die eigenaren. Daarbij past een stevige disclaimer. De Kadastercijfers vertellen maar een deel van het verhaal. Zo heeft Ton Hendriks wel ‘duizend huurders’, zegt hij zelf, terwijl in de Basisregistratie Kadaster 313 panden op zijn naam staan. De rest van zijn vastgoedbezit heeft Hendriks ondergebracht in twee besloten vennootschappen.

Keukenkampioen

Dat is ook de reden dat Ben – keukenkampioen – Mandemakers niet in de top-50 staat, terwijl Mandemakers een grote huisbaas is in Arnhem met zeshonderd woningen, voorheen sociale huurhuizen van corporatie Vivare. De huizen van Mandemakers zitten in een bv.

Het Kadaster heeft wel zicht op bv’s, maar weet niet altijd welke belegger erachter schuilgaat. Voor heel Oost-Nederland telt het Kadaster 1125 eigenaren met meer dan tien woningen in eigendom. Ze hebben in totaal een kleine half miljoen woningen in bezit in het oosten van het land.