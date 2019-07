Wil je geen inbrekers deze zomer? Zet de stofzuiger in de woonkamer!

De politie heeft een vast lijstje tips & tricks online staan. De belangrijkste nog even op een rij:

• Pak niet in het volle zicht de caravan in voor je woning

• Zorg dat de post weggehaald wordt

• Vraag of de buren hun auto op jouw oprit zetten

• Vraag of je buren de gordijnen af en toe open en dicht doen

• Hang geen adreslabel aan je koffer

• Sluit altijd alle ramen en deuren. En draai deuren op slot, ook als je even weggaat

• Gebruik buitenverlichting. Bijvoorbeeld op schemerschakelaar of bewegingssensor

• Plaats waardevolle spullen uit het zicht

• Leg sleutels uit het zicht en laat ze niet aan de binnenkant in het slot zitten

• Verstop je sleutels niet buiten: onder de mat of in de bloempot is geen geheime plek

• Hang geen adreslabel aan je sleutelbos

• Zorg dat jouw deuren en ramen niet verborgen zijn achter hoge schuttingen, bomen of struiken. Dit maakt sociale controle niet mogelijk

• Plak nooit een briefje op de deur met ‘ben even weg’

• Maak afspraken met je buren om op elkaars huis te letten bij afwezigheid