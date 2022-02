‘Wildschut van Den Bosch’ verwekte kinderen met eigen sperma (en had een praktijk in Apeldoorn)

Oud-gynaecoloog Henk Nagel gebruikte tussen 1977 en 1985 in Den Bosch zijn eigen sperma om vrouwen zwanger te maken. Het gaat om zeker vier gevallen. De zaak lijkt op die van de gynaecoloog Jan Wildschut, die in Zwolle minstens 47 nakomelingen verwekte op die manier. Nagel had sinds 2009 een praktijk voor complementaire geneeskunde in Apeldoorn.

De zaak in Den Bosch kwam aan het licht nadat iemand vorig jaar op zoek ging naar haar of zijn biologische vader. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) meldt dat het gaat om oud-gynaecoloog Henk Nagel. Die zegt zelf dat hij zijn sperma in die periode bij vier vrouwen heeft gebruikt.

Nagel deed dat als gynaecoloog van het Carolus Ziekenhuis in Den Bosch, dat in 2002 onder het JBZ viel na een fusie. Het JBZ komt met de naam van Nagel naar buiten ‘omdat het dit ziet als zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid’.

Didi Braat

Het ziekenhuis laat de juiste toedracht en de uiteindelijke omvang onderzoeken door prof. dr. Didi Braat, emeritus-hoogleraar Obstetrie en Gynaecologie en Voortplantingsgeneeskunde van het Radboud UMC.

Zij deed eerder ook onderzoek naar andere (oud-)gynaecologen die hun sperma gebruikten in soortgelijke zaken, onder anderen Jan Wildschut. Deze inmiddels overleden oud-gynaecoloog verwekte tussen 1980 en 1994 in het toenmalige Sophia ziekenhuis in Zwolle minstens 47 kinderen.

Naast Wildschut doken er meer gevallen op. Ook de inmiddels overleden Jan Karbaat verwekte op die manier zeker 81 donorkinderen en onlangs maakte het Alrijne Ziekenhus uit Leiden bekend dat oud-gynaecoloog Jos Beek hoogstwaarschijnlijk op soortgelijke wijze zorgde voor minstens 21 nakomelingen. Ook hij is inmiddels overleden.

Volledig scherm Didi Braat gaat verder onderzoek doen naar de affaire. © Frans Paalman

Match met donorkind

Nagel was 21 jaar werkzaam in het Carolus Ziekenhuis en werkte mee aan een dna-onderzoek dat een match opleverde met het donorkind. Het JBZ zegt om privacyredenen niet of het om een man of vrouw gaat. De oud-gynaecoloog hield zich als enige in de toenmalige vakgroep bezig met kunstmatige inseminatie.

Het JBZ neemt de kwestie hoog op, omdat hij zijn sperma gebruikt heeft zonder de wensouders te informeren en dus zonder hun toestemming. ,,Elk kind heeft het recht te weten wie zijn of haar vader is en elke vrouw moet erop kunnen vertrouwen dat haar arts doet wat met haar is afgesproken.”

Sinds 1994 worden in het Bossche ziekenhuis geen donorzaadbehandelingen meer toegepast.

Apeldoorn

Nagel stopte in 1997 met zijn werkzaamheden als gynaecoloog wegens een burn-out, schrijft hij op zijn LinkedIn-pagina. Daarna volgde hij opleidingen tot acupuncturist en in de traditionele Chinese geneeskunde.

Sinds 2009 heeft hij in Apeldoorn een praktijk voor complementaire geneeskunde. Hij is sinds 2018 niet meer geregistreerd in het Beroepenregister In de Gezondheidszorg.

Volledig scherm Voorzitter Piet-Hein Buiting van de Raad van Bestuur bam het JBZ. © JBZ ‘Onacceptabel’

Het JBZ noemt de handelwijze van de oud-gynaecoloog onacceptabel. Voorzitter Piet-Hein Buiting van de Raad van Bestuur zegt dat in de jaren dat hij werkzaam was bij het Carolus Ziekenhuis geen regelgeving bestond rondom donorconceptie.

,,Maar het was ook toen medisch ethisch gezien onjuist om eigen zaad te gebruiken zonder daar de ouders over te informeren en om toestemming te vragen. Wij vinden het onacceptabel dat een gynaecoloog-fertiliteitsarts tegelijkertijd behandelaar én spermadonor is geweest.”

Het JBZ heeft de Inspectie voor de Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) over de kwestie ingelicht. De zaken zijn in het tuchtrecht echter inmiddels verjaard. Donorkinderen en ouders die tussen 1977 en 1985 te maken hebben gehad met de arts, kunnen contact opnemen met het JBZ.