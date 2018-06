Windesheim scoort hoog bij studentenenquête

De hogeschool Windesheim in Zwolle scoort een tevredenheidsscore van 80 procent in de de Nationale Studenten Enquête, het brengt de school naar de tweede plaats in de categorie grote hogescholen, op één staat Avans in Noord-Brabant. In Zwolle zijn vooral studenten van de techniekopleidingen 'zeer tevreden' (89%). In Almere, het filiaal van Windesheim, is het aantal studenten dat een tweejarige Associate degree volgt, dit studiejaar flink toegenomen. Ook deze opleidingen scoren hoog, met een studenttevredenheid van 80%.