Winkeldieven in de regio krijgen ‘brandmerk’ van ondernemers: ‘We beschermen elkaar’

Vroeger? Vroeger, twee jaar terug, was het in Kampen dagelijks raak. Zo vertelt Fré Helleman, voorzitter van de Ondernemersvereniging Kampen. ,,Handhaving of politie die wekelijks tien tot vijftien keer moest optreden... het was nog niets.’’ Weer sneakte iemand met de broekzakken gevuld weg.



In 2018 en 2019 werd winkeldiefstal een ware plaag in Kampen. Het aantal diefstallen explodeerde. Hierbij raakte ook een gevoelige discussie in zwang. Rond Kampen hielden zich telkens asielzoekers op. De winkeliers, politieke partijen én zelfs de gemeente opperden dat die asielzoekers, door te stelen, allicht voor de ‘winkeldiefstalstijging’ hadden gezorgd.



,,Of dat nu wel of niet zo was’’, vertelt Martijn Wildeboer. ,,Kampen wilde van die winkeldiefstallen af. Niets erger dan mensen die zonder betalen jouw spullen meenemen. Een principekwestie natuurlijk.’’ Wildeboer werkt bij Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat staat overheden en bedrijfsleven bij in veiligheidsvraagstukken.