Winkeldieven sloegen minder vaak toe in coronajaar 2020: zoveel diefstallen vonden er plaats in jouw gemeente

KaartHet aantal winkeldiefstallen is het afgelopen jaar in heel Oost-Nederland gedaald. Dat blijkt uit recent bijgewerkte politiecijfers. Vooral in de maand april bleven dieven weg uit de winkels in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Opvallende vermeldingen zijn er voor Zwolle, Lelystad en Apeldoorn.

In het hele land vonden er in 2020 in totaal 34.368 winkeldiefstallen plaats. Dit is een daling ten opzichte van 2019 toen het er nog ruim 39.000 waren. Dit gaat om geregistreerde diefstallen, het werkelijke aantal ligt hoger. Een van de verklaringen voor de daling van het aantal diefstallen is het feit dat winkels het afgelopen jaar te maken hadden met sluitingen vanwege de coronamaatregelen, bijvoorbeeld tijdens de tweede lockdown.

In alle provincies, met uitzondering van Utrecht, is een daling van het aantal winkeldiefstallen te zien. En dat is dus ook in Oost-Nederland het geval. In Flevoland daalde het aantal diefstallen in winkels met 176 naar 1086 in 2020. In Gelderland werden er het afgelopen jaar 3705 winkeldiefstallen gemeld, 161 minder dan in 2019. In Overijssel was de daling het kleinst: afgelopen jaar vonden daar 2233 winkeldiefstallen plaats, 92 minder dan in 2019.

In de hele regio was april de maand waarin winkeldieven vorig jaar het minst toesloegen. Dit was ook landelijk het geval. In Overijssel en Flevoland was januari de drukste maand als het gaat om winkeldiefstallen, in Gelderland was dit november.

Uitschieters

Afgezet tegen het aantal inwoners vonden de meeste winkeldiefstallen in 2020 plaats in de gemeente Westerwolde in de provincie Groningen. Per tienduizend inwoners ligt het aantal winkeldiefstallen hier op 61. In Oost-Nederland zijn Zwolle en Lelystad op dit gebied de twee uitschieters. In Zwolle gaat het om 43,2 winkeldiefstallen per tienduizend inwoners en in Lelystad om 40,7.

Binnen de twintig grootste gemeenten in Nederland daalde het aantal diefstallen het hardst in Amsterdam, gevolgd door Zaanstad. Alleen in Apeldoorn werden meer diefstallen genoteerd. Het gaat hier om 418 diefstallen tegenover 407 in 2019. Check in onderstaande kaart hoe het zit met het aantal winkeldiefstallen in jouw gemeente:

