Winkelgebieden in Zwolle en Deventer doen het goed, Apeldoorn heeft impuls nodig

De beschikbare winkelruimte in de centra van Zwolle en Deventer is afgelopen jaar iets afgenomen. In Apeldoorn niet, maar er is zicht op betere tijden.

Dat blijkt uit het onderzoek Sprekende Cijfers Winkelgebieden van Dynamis, de overkoepelende organisatie van 13 makelaars. Dynamis concludeert dat 'hoofdwinkelgebieden' als Zwolle volop profiteren van de aantrekkende economie en dat in 'ondersteunde winkelgebieden' nauwelijks herstel te zien is. Al geldt dat niet voor Deventer en Apeldoorn, die in deze laatste categorie vallen. Deze steden laten bemoedigende scores zien in het onderzoek.

Deventer

Zo staat in Deventer nog maar 1 op de 12 winkels leeg, terwijl dat een jaar geleden nog 1 op de 10 waren. ,,Er komen vooral veel kleine winkels bij in het centrum, in ruimtes kleiner dan 200 vierkante meter'', zegt Ivo Dijkerman van Rodenburg Bedrijfsmakelaars Deventer (aangesloten bij Dynamis). Als voorbeeld noemt hij een ouder stel uit Velp dan een wolwinkel begint in de binnenstad. ,,Ze vinden het hier sfeervol.'' Dit is een groot pluspunt van Deventer, zegt hij. ,,De stad heeft een ziel, er is beleving, in tegenstelling tot Apeldoorn.''

Er zijn in het afgelopen jaar 34 winkelpanden in de binnenstad van Deventer verwisseld van eigenaar. Het beschikbare winkelaanbod in de hoofdwinkelstraten is afgenomen met 6 procent tot 8000 vierkante meter.

Volledig scherm De Hoofdstraat in Apeldoorn. © Jeroen Pol

Apeldoorn

Apeldoorn staat derde op de lijst van steden van meer dan 100.000 inwoners met de hoogste winkelleegstand. Maar er wordt hard gewerkt om te zakken op deze lijst. Zo zijn bijna alle winkelpanden in de Hoofdstraat, de belangrijkste winkelstraat, inmiddels bezet. Vorig jaar stond nog 1 op de 5 zaken hier leeg. Veel ondernemers zijn overgekomen van winkelcentrum De Oranjerie, dat op de schop gaat. Gevolg is dat dáár nu veel leegstand is, maar dat lijkt te veranderen, meldt Dynamis. De Oranjerie heropent in het najaar van 2019 en 'naar verluid' is er veel interesse bij ketens om zich hier te vestigen.

Han van Loon van Rodenburg Bedrijfsmakelaars Apeldoon is nuchter. ,,Kijk, Apeldoorn heeft geen enorme aanzuigende werking op de omgeving. Het onderscheidend vermogen van de winkels is beperkt. Laten we hopen dat er met de nieuwe Oranjerie meer winkels bijkomen. Ook de vernieuwing van de Marktstraat en het Marktplein kan een impuls geven. Ik ben niet somber hoor, maar het wordt een hele kluif.''

Volledig scherm De Zara in Zwolle, gevestigd in de voormalige bibliotheek in de Diezerstraat. © Alex Mulder

Zwolle