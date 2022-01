Winkeliers gaan zaterdag massaal open en steeds meer burgemeesters knijpen oogje toe: 'Sympathiek, maar geen oplossing’

Burgemeesters in onder meer Gendringen en Didam zeggen dat zij de winkeliers dan met rust laten. Niet verstandig, vindt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, het overkoepelende orgaan van de Veiligheidsregio’s: ,,Deze actie wordt op meerdere plaatsen in Nederland aangekondigd. Winkels open tegen de regels in mag niet. De handhaving is een lokale zaak. Maar het is nog niet zover. Vrijdag is er besluitvorming in het kabinet over nieuwe maatregelen die we nog niet kennen.”