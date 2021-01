Winters weer staat voor de deur: leuk, maar ook uitkijken geblazen

video Van lingerie tot boek en sjoelbak: corona geeft fietskoe­riers wind in de rug

21 januari Van lingerie tot bibliotheekboeken en van borrelplank tot sjoelbak. Sinds de coronacrisis en met name de laatste lockdown wordt er meer dan ooit bezorgd per fiets. ,,De crisis werkt als versneller van een ontwikkeling die al langer speelt", zegt Joost Arends van Fietskoerier Deventer. ,,Het maakt het probleem van de files met bezorgbusjes in de straten steeds zichtbaarder en daardoor de noodzaak om dit efficiënter aan te pakken.”