Winterse buien houden nog even aan: morgenochtend in Oost-Nederland mogelijk zelfs laagje sneeuw

Met koude lucht vanuit het verre noorden, krijgen we ook vandaag te maken met guur weer. Dat zegt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ,,De winterse neerslag houdt nog even aan. Het blijft daarmee ook erg fris. Vandaag wordt het maximaal een graad of 5. Daarna zal het iets opkrabbelen, maar de echte lente zien we voorlopig nog even niet.”

Serieus sneeuwdek

Uitzonderlijk?

Sneeuw in april is volgens Van Bernebeek niet uitzonderlijk. ,,Dat komt veel vaker voor, in 2016 hadden we nog sneeuw op Koningsdag. Wat wel uitzonderlijk is, is dat we vorige week nog prachtig lenteweer hadden met temperaturen rond de 25 graden en nu winterse buien. Zo'n groot contrast in korte tijd, maken we niet vaak mee.”