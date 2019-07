Woningmarkt in Oost-Nederland lijkt iets af te koelen. Kijk hier voor de huizenprijs in jouw regio

Volgens de makelaarsvereniging steeg in het tweede kwartaal van dit jaar de gemiddelde verkoopprijs van een huis met ruim zeven procent naar 308 duizend euro. In Oost-Nederland zijn er grote verschillen in de gemiddelde aankoopprijs voor een woonhuis. Op de Noord-Veluwe is het duur wonen, daar betaal je 339 duizend euro voor een woonhuis. In Lelystad en omgeving zijn de huizen een stuk goedkoper, daar is de gemiddelde huizenprijs liefst een ton lager: 240.000 euro. In de regio Apeldoorn wisselt een woning van eigenaar voor gemiddeld 302 duizend euro en in de Zwolse regio heb je een huis voor gemiddeld 275 duizend euro.

Verkocht

De woningmarkt lijkt in veel regio’s af te koelen: de prijzen stijgen minder hard, er wordt meer verkocht en het aanbod neemt toe. In het oosten is het aantal verkochte woningen het hardst gestegen in Lelystad en omgeving. Daar zijn ruim dertig procent meer huizen verkocht dan een jaar eerder. In de regio Zwolle wisselden juist minder eigenaren van woning en is het aantal verkochte woningen met 15 procent afgenomen.

Krapte

Volgens de makelaarsvereniging is het ‘het algemene beeld van de woningmarkt heel positief’, maar is de krapte op de markt nog steeds ‘enorm’. Dit betekent dat er weinig woningen op de markt zijn, waardoor huizenzoekers weinig keus hebben. In het tweede kwartaal wisselden wel iets meer woningen van eigenaar dan een jaar eerder: in totaal ruim 39 duizend tegenover zo’n 38 duizend in 2018. Daarmee steeg het aantal voor het eerste sinds acht kwartalen weer.