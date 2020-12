Zaak Urker drugsverdachte Jelle P. uitgesteld na corona-uitbraak in zijn Britse gevangenis

Dat laat de Britse rechtbank weten. P. werd eind juli opgepakt bij de Kanaaltunnel met 419 kilogram harddrugs verstopt in de lading bloemen in zijn vrachtwagen. P. zit vast in Elmley Prison, een gevangenis voor 1100 gedetineerden op Isle of Sheppey, een schiereiland in graafschap Kent, een kilometer of 75 ten oosten van Londen.

In Elmley is vorige maand een grote uitbraak van corona geweest; bijna honderd gedetineerden die in afwachting van hun strafzaak in Elmley zitten, bleken besmet met het corona-virus. De gevangenis ging daarom in lockdown. Gedetineerden mogen de gevangenis niet uit; P. kan zodoende niet naar zijn zitting komen.