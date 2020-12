Zeker geen camping bij jubileumeditie Opwekking in Biddinghuizen

De vijftigste Pinkerconferentie bij Biddinghuizen gaat door, maar hoe die er uit komt te zien, in nog onduidelijk. Zeker is wel dat er niet gekampeerd wordt bij de jubileumeditie van Opwekking, mei volgend jaar.

,,Hoe jammer dat ook is’’, zegt Maartje Dekens, woordvoerster van stichting Opwekking. ,,De situatie is gewoon te onzeker. Als organisatie moet je op een keer beginnen met de voorbereidingen en een streep trekken.’’

Tienduizenden kampeerders

De afgelopen jaren kampeerden tienduizenden bezoekers van de conferentie op het festivalterrein bij Walibi. Families en groepen van kerken kwamen massaal met tentjes en caravans naar Biddinghuizen. ,,We hebben ook echt gemerkt dat de boodschap zo goed over te brengen is. Maar het kan volgend jaar gewoon nog niet. Teleurstellend, maar het is zoals het is.’’

De stichting heeft diverse scenario's bekeken. Een dagprogramma met een beperkt aantal gasten bijvoorbeeld, voor louter volwassenen en gezinnen met kinderen en tieners. Met een avondprogamma gericht op jongeren. Of dat straks daadwerkelijk kan, hangt af van de situatie rond het virus dat Nederland sinds maart in zijn greep heeft. De Pinksterconferentie wordt in elk geval een dag korter: van vrijdag tot en met maandag. De donderdag is geschrapt.

Digitaal programma verder ontwikkeld

De editie van mei dit jaar was noodgedwongen geheel digitaal. Dat concept wordt nu verder ontwikkeld. Het digitale aanbod met kinderprogramma's, seminars en workshops zal in 2020 groter zijn dan wat er te doen is op het festivalterrein. ,,Tijdens een fysieke conferentie heb je maar een beperkt aantal uren voor een programma. Online is die beperking er niet’’, stelt directeur Ruben Flach in een persverklaring. ,,Daar willen we optimaal gebruik van maken.’’

De stichting hoopt dat lokale kerken en groepen het pinksterweekend plaatselijk het evenement oppakken, bijvoorbeeld. Door hun gebouwen te reservering voor hun eigen conferentie, in de geest van Opwekking. Het plan is een deel daarvan live uit te zenden via de digitale kanalen van de stichting. In de maak zijn conferentiepakketten, om die groepen op weg te helpen.

Geen geldzorgen

Het niet doorgaan van de conferentie heeft Opwekking vorig jaar veel geld gekost. April dit jaar sprak de stichting nog van een strop van een miljoen euro. Daarover zijn geen zorgen meer. Giften en donaties van particulieren, kerken en organisaties hebben de druk van de ketel gehaald, samen met subsidie van de overheid. Volgens Opwekking werd hiermee ‘voorzien in wat nodig was‘. Opwekking ziet de steun als een teken om door te gaan met organisatie.

De Pinksterconferentie van 2021 is van 22 tot en met 24 mei.