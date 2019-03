,,Zelfs mijn opa, die vroeger CDA stemde, stemt nu op mij”

Hidde, in het dagelijks leven ICT-adviseur, nu strak in grijs pak met stropdas, Peter, beleidsmedewerker bij de Nederlandse Vereninging voor Reinigings- en Afvalmanagement (NVRD) in blauwe blouse en spijkerbroek en Shasta, advocate, in stemmig zwart aansluitend jurkje en torenhoge glitterhakken (,,Ja, hoor eens, ik heb zo nog een zitting”)

Hidde: ,,Ik ben altijd in pak als ik iets politieks ga doen. Ik merk ook wel dat ik daardoor meer serieus word genomen, juist omdat ik zo jong ben.”

Peter trekt even zijn blouse recht: ,,Dat pak helpt dan echt niet hoor, het gaat erom wat je zegt.” Shasta, lachend: ,,Ik herken dat wel, in het begin had ik die neiging ook toen ik 25 was, inmiddels weet ik dat het om hele andere dingen gaat.”

Shasta stopt er na acht jaar Statenlidmaatschap mee en is niet meer verkiesbaar. Woensdag heeft ze haar laatste Statenvergadering. ,,Zeker ga ik het missen, het is al die jaren onderdeel van mijn persoon en leven geweest.” Peter is lijsttrekker en wel verkiesbaar. Hij is nu zeven jaar Statenlid. Hidde zit in zijn tweede jaar. Omdat twee partijgenoten naar de Tweede Kamer gingen, kon hij halverwege de termijn inschuiven. ,,De landelijke politiek is zeker wel mijn ambitie, als dat wordt gevraagd. Ik ben een politiek dier, politiek is mijn passie. De Tweede Kamer zie ik als de Eredivisie, het Statenlidmaatschap als Champions League en de gemeentepolitiek als amateurvoetbal. Zo leg ik ook altijd onze invloedssfeer uit.” In het dagelijks leven hebben de drie Statenleden allemaal een fulltime baan, behalve Peter, die bewust twintig uur is gaan werken, om zijn taak als Statenlid goed te kunnen doen. Voor het Statenlidmaatschap staat gemiddeld 22 uur per week, maar dat is niet altijd geheel volgens de werkelijkheid. Peter: ,,Ik heb nu tot de verkiezingen van 20 maart vrij genomen.”

Volledig scherm DS-2019-2412 - ZWOLLE - Jongste statenleden van de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland: (l-r) Hidde Heutink (Provinciaal Statenlid Overijssel, PVV), Peter Kerris (Provinciaal Statenlid Gelderland, PvdA), Shasta Rötscheid (Provinciaal Statenlid Flevoland, D66). PS_05_03_19 © Pedro Sluiter Foto

En stemmen jullie vrienden op je?

Hidde: ,,Zeker! Iedereen, zelfs mijn opa, die voorheen altijd CDA stemde, stemt nu op mij. Dat is wel een dingetje.”

Shasta: ,,Ja, mensen vinden het fijn om op iemand te stemmen die ze kennen. Dat hoor ik vaak.”

Peter: ,,Vorige verkiezingen waren er een aantal die uitweken naar GroenLinks, maar dit jaar gaan ze allemaal weer op de PvdA stemmen, op mij. Maar het gaat niet om mij als persoon, maar om de partij.”

Wat bezielt je om naast je baan Statenlid te willen zijn?

Shasta: ,,Ik ben ermee begonnen tijdens mijn studie. Zelf groeide ik op in de jonge provincie Flevoland. Ik had vaak veel commentaar en ideeën hoe dingen zouden moeten gaan. Eerlijk gezegd had ik zelf niet zo’n beeld bij het Statenlidmaatschap, maar door mijn lidmaatschap van D66 werd ik ervoor gevraagd. Toen bleek de provincie veel meer te doen dan ik dacht.”

Hidde: ,,Politiek is fascinerend. Ik kan er mensen mee helpen. Eerst was ik alleen aan het flyeren en posters opplakken. Ik was vooral veel aan het roepen vanaf de zijlijn dat het allemaal niet goed was wat de politiek deed. Daarom besloot ik zelf de politiek in te gaan om echt iets te doen.”

Peter: ,,Ik wilde zorgen dat alle mensen kunnen deelnemen aan de samenleving. Die idealen wilde ik omzetten in daden, dan moet je politiek actief worden. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik tien was, mijn moeder raakte in de bijstand en overleed toen ik 14 was. Toch kon ik alles doen wat ik wilde, naar judo, pianoles, kleren aan, verjaardagscadeautjes en later kon ik studeren. Diezelfde kansen zou ik voor andere kinderen wensen. Het zit mij dwars dat de economie groeit, maar niet iedereen ervan mee kan profiteren.”

Zitten jullie veel tussen de grijze baarden?

Hidde: ,,Eh... Ja..”

Peter: ,,Het is nu wel iets beter dan in 2011, heb ik het idee.”

Shasta: ,,Je valt ook op als jong Statenlid, dat heb ik altijd wel goed kunnen gebruiken.”

De provincie Flevoland ligt met haar grote dossiers rond Lelystad Airport, de Oostvaardersplassen en de IJsselmeerziekenhuizen onder een landelijk vergrootglas. Het provinciebestuur is er twee keer gestruikeld. Daar merk je als Statenlid veel van. Shasta: ,,Vooral als je het vergelijkt met die periode ervoor. De zorg om het vliegveld. Wat er gebeurde met de Oostvaardersplassen hadden we nog nooit meegemaakt op provinciaal niveau. Mijn mailbox stroomde vol, ik werd heel veel benaderd van alle kanten. Als we debatteren over een snelweg zijn er nooit insprekers, maar dit maakte zoveel emoties los, dat dwong ons om ook een moreel standpunt in te nemen. We konden de toestroom niet meer aan. Er kwamen een paar honderd mails per dag.”

Hidde, naast je baan, wanneer doe je je Statenlid-werk? ,,Vooral in de avonduren en in de weekenden. Op woensdag is de Statenvergadering, dus die dag is politiek. Elke zondag maak ik spreekteksten en bereid ik moties voor. Lobbyen doe ik ook in de avonduren, dan bel ik wat rondjes om te kijken hoe en bij wie ik steun kan krijgen voor mijn moties. En ik ga op werkbezoek bij dorpshuizen om te kijken wat er leeft.”

Heb je nog wel een leven dan? ,,Ja hoor, in Oldenzaal is het nu Carnaval, daar ben ik wel bij en ik heb echt nog wel een sociaal leven. De balans moet je wel houden, dat is echt belangrijk.”

Peter: ,,Ik heb een dochtertje van een jaar en de tweede is op komst. Ik heb echt die twee dagen nodig voor de politiek. Om de stukken te lezen, voor te bereiden, teksten lezen, maar ik wil ook zichtbaar zijn, werkbezoeken brengen, met mensen spreken, dat kost veel tijd. En juist door mijn gezin heb ik niet de tijd om fulltime te werken ernaast.”

De inkomsten voor een Statenlid zijn niet heel hoog; 1200 euro per maand…

Peter:,, Als ik het voor het geld zou doen, kan ik beter fulltime gaan werken. Maar ik vind de politiek en mijn idealen toch belangrijker.”

Shasta, jij hebt ook een zoon van drie, en je bent fulltime advocaat, hoe doe je dit?

,,Ik werk op papier 32 uur als advocaat, maar dat is in de praktijk wel iets meer. Ik zit nog in twee raden van toezicht. Die uitdaging is wel groter geworden toen ik moeder werd. Ik was ook fractievoorzitter, dan is de belasting nog veel groter. Als je het echt leuk vindt en gedreven bent, voelt het niet als energydrain. Maar ik maakte wel keuzes, voorheen las ik alles, maar dat delegeerde ik meer aan de fractie. Op maandag is de fractievergadering en probeerde ik om half zes thuis te zijn voor het eten met mijn gezin, bracht ik mijn zoontje naar bed en daarna pakte ik mijn werk weer op. Ik woon en werk in Almere en mijn werkgever is begripvol. Maar het vereist veel van je gezin en je omgeving.”

Is het nog leuk om met een Statenlid te leven?

Shasta: ,,Haha, dat moet je niet aan mij vragen. Ik zit ’s avonds mijn stukken te lezen en kijk geen Netflix. Op zondag bereid ik me voor. Maar als ik op zondag op de kinderboerderij ben, dan ben ik op de kinderboerderij en gaat mijn telefoon uit.”

Hidde:,,Ik ben vrijgezel, maar ik ga bewust niet meer uit ’s avonds. Ik besteed de tijd liever aan de politiek, echt waar. Ik zie de politiek niet als werk. We leven voor de politiek. Zo lang ik dat zo voel, ben ik bereid concessies te doen.”

Peter: ,,Ik ga nog wel de kroeg in, maar ik ben heel blij dat ik daar niet herkend word. In de gemeente is dat wel zo, maar als Statenlid sta je toch meer op afstand, terwijl je wel gaat over de fietspaden en de dingen die dicht bij mensen staan. Onbekendheid is fijn, daardoor kan ik nog een normaal leven leiden naast de hectiek van het Statenwerk.”

Shasta: ,,Ja, ondanks die verhitte debatten die ik allemaal heb moeten voeren, over de Oostvaardersplassen, waarbij zoveel mensen betrokken zijn geweest, kon ik nog steeds naar de supermarkt om mijn boodschappen te doen. Als dat niet kan, zou ik het niet volhouden.”

De Statendebatten zijn soms oersaai, maar ook heel vaak niet, zegt Peter. ,,Soms zit je de hele dag te wachten. Ik probeer wel goed op te letten wat iedereen zegt, vooral nu bij de verkiezingsdebatten. Maar toen ik nog voor de klas stond, heb ik die tijd wel eens gebruikt om proefwerken na te kijken.”

Hidde: ,,Ik vind het spel wat er omheen zit heel leuk, de debattechnieken. We horen wel veel dat sinds de PVV in Provinciale Staten zit, de debatten veel minder saai zijn. Het debat mag zo lang duren zoals nodig is, zolang alles maar gezegd mag worden. Maar in de provincie wordt ons vaak het woord ontnomen omdat de dingen niet gezegd mogen worden. Als het gaat over de islamdiscussie, dan zet de voorzitter de microfoon regelmatig gewoon uit.”

Peter:,,Ik heb dat bij ons nog niet meegemaakt. Er wordt wel eens een microfoon uitgezet, maar dat is vooral omdat er denigrerende woorden worden gezegd die normaal gesproken in een ruzie op straat klinken.”

Ze willen graag dat mensen gaan stemmen, Hidde met de slogan ‘stuur Rutte naar huis,’ Peter vindt dat je met je stem kunt aangeven wat je belangrijk vindt in de provincie. ,,Is dat infrastructuur of natuur of huisvesting en je kunt er ook een advies mee geven hoe je vindt dat het landelijk gaat in de politiek.” Shasta gaat ook zeker stemmen, maar is vanaf volgende week met andere dingen bezig. ,,Ik zie nu iedereen uit mijn fractie de benen uit zijn lijf lopen. Maar ja, die twintig extra vrije uren van mij zijn zo gevuld.”