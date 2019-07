Zet het zwembad maar vast op: het wordt opnieuw bloedheet in Oost-Nederland

Goed nieuws voor vakantievierders in Oost-Nederland: het wordt tropisch warm volgende week. Zet het opblaaszwembad maar vast op en zorg voor ijsjes in de vriezer want volgens Weeronline is de kans op een hittegolf in het oosten heel groot.

Meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline schat de kans op tachtig procent dat er na het weekend een hittegolf komt en kunnen we voor de tweede keer deze zomer, tropische dagen kunnen noteren.

De hitte laat nog een paar dagen op zich wachten. De temperatuur in de regio stijgt vandaag naar 26 graden. In het weekend liggen de maxima tussen de 21 en 27 graden. Er is tot en met zondag een mix van zon en stapelwolken. Vooral morgen is kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. Er kan zelfs hagel vallen. Lokaal kan het gaan plenzen en zeer veel regenwater in korte tijd vallen.

Bloedheet

Na het weekend barst de zomer los en wordt het zonnig tot heet zomerweer. ,,Maandag stijgt de temperatuur naar een zomerse 26 tot 29, lokaal 30 graden. Dinsdag wordt het overal bloedheet, in het oosten kan het tropisch worden met 30 tot 34 graden’’, verwacht Van Wezel. Het datumrecord voor 23 juli is voor De Bilt 31,6 graden en werd gemeten in 2013. Het landelijk record bedraagt 35,0 graden en werd gemeten in Maastricht in 1911.

Recordjagers

Woensdag en donderdag is het opnieuw heet met landinwaarts temperaturen van 31 tot 36 graden. In de kustgebieden wordt het 28-31 graden. Het datumrecord in De Bilt voor 24 juli is 34,1 graden en werd gemeten in 1994. Ook het landelijke record staat met 35,5 graden vrij hoog en werd wederom in 1994 gemeten. Gilze-Rijen ging er toen met de eer vandoor. Gezien de verwachtingen komen we in de buurt van deze waarden.

,,Liefhebbers van hitte en recordjagers kunnen dus de komende week het best naar het zuiden en oosten van het land. Wil je minder hoge, maar (iets) aangenamere temperaturen, dan zit je het best in de kustgebieden’’, adviseert de meteoroloog.