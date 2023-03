Zeven zaken die je keuze bij de waterschapsverkiezingen kunnen bepalen. Bekijk ze hier!

Droge voeten en schoon drinkwater. Dat willen we allemaal. Laat de waterschappen het regelen, waarom moeten wij daarover stemmen? Deze gedachte is zo gek niet, maar jouw stempas viel met een reden op de mat. Er valt namelijk wél wat te kiezen. Over deze zeven thema’s beslis jij op 15 maart.

De kerntaken van het waterschap zijn het zuiveren van rioolwater, het regelen van de waterstand en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Niet iedereen weet dat in het waterschap ook vaak politieke keuzes worden gemaakt. Bij deze zeven onderwerpen valt er wat te kiezen.

1. De natuurgebieden óf de landbouwgebieden: waar kies jij voor in tijden van nood?

De verdeling van het water bij droogte is een belangrijke afweging die door het waterschap moet worden gemaakt. Want waar moet het water dan eerst heen: de natuur- of de landbouwgebieden?

De voedselvoorziening mag nooit in gevaar mag komen en dus moeten de landbouwgebieden de prioriteit zijn, stellen partijen enerzijds. Nee, zeggen tegenstanders: de schade aan de natuur dreigt onomkeerbaar te worden na tientallen jaren verdroging. Herstel is bovendien duur, zo is het argument.

2. Wat is belangrijker: investeren in duurzaamheid of nu lagere kosten?

Weer verhoogden de waterschappen in Oost-Nederland hun belastingen dit jaar. Afhankelijk van je woonsituatie stegen de kosten met zo’n 5 tot 9 procent. Moet het waterschap bij investeringen de prioriteit geven aan lagere kosten? Kunnen de belastingen omlaag? Of gaat dat ten koste van duurzaamheid?

Er zijn partijen die stellen dat het goedkoper kan, áls het waterschap efficiënt werkt en zich beperkt tot haar kerntaken: zorgen voor droge voeten en schoon water. Aan de andere kant vinden partijen dat duurzaamheid belangrijker is dan het prijskaartje, omdat anders het probleem wordt doorgeschoven naar een volgende generatie.

3. Subsidies verstrekken voor regentonnen: ja of nee?

Regentonnen beschikbaar stellen aan inwoners die water willen hergebruiken. Het kost geld, maar het is wel duurzaam. Een goed idee? Bij het ene waterschap in Oost-Nederland zijn de VVD en de BBB vóór, bij het andere tegen. Kortom: zelfs met dezelfde idealen kan deze keuze lastig zijn.

Voorstanders benadrukken dat een regenton verdroging van de natuur voorkomt en zeggen dat minder regenwater in het riool zorgt voor minder rioolwaterzuiveringskosten. Tegenstanders vinden dat het waterschap er geen subsidie voor moet verstrekken omdat de kosten door inwoners zelf worden betaald via belastingen én omdat het niet tot de taken van het waterschap hoort.

Volledig scherm Moeten de waterschappen subsidie geven voor de aanschaf van een regenton? © Jacques Zorgman

4. Wie betaalt waterschapsbelasting?

Afhankelijk van jouw woonsituatie draag je jaarlijks een bepaald bedrag af aan waterschapsbelasting. Als jouw inkomen te laag is, kan je nu om kwijtschelding vragen bij de gemeente of het waterschap. Terecht? Daar zijn de meningen over verdeeld.

Er moet geen onderscheid gemaakt worden tussen hoge en lage inkomens, stellen VVD-fracties in de waterschappen. Linksgeoriënteerde partijen zijn er vóór om mensen met een smalle beurs, onder wie studenten en zelfstandigen met een laag inkomen, te ontzien bij het betalen van de waterschapslasten.

5. Passen we het waterpeil aan op de landbouw of op de natuur?

Hoe hoog het oppervlaktewater en het grondwater staat, regelt het waterschap met stuwen en gemalen. De vraag is: moet de landbouw of de natuur leidend zijn in die keuze?

Als het waterpeil op de natuur wordt afgestemd voorkomt dat veenafbraak, CO2-uitstoot en de aantasting van funderingen van huizen, klinkt het enerzijds. Andere partijen vinden de belangen van boeren zwaar(der) wegen. Meerdere partijen, waaronder het CDA en de BBB, stellen in veel waterschappen dat het geen tegenstelling is maar dat het met maatwerk allebei kan.

Volledig scherm Om verdroging van de natuur tegen te gaan wordt in droge perioden extra water aangevoerd naar de Wieden en Weerribben. © WDODelta

6. Cruciaal dat het waterschap klimaatneutraal wordt?

Dat de waterschappen klimaatneutraal willen worden, zorgt niet zozeer voor discussie bij partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen. De vraag is wel: wanneer? In 2030, 2035 of later? En: ten koste van wat? De Partij voor de Dieren is in de waterschappen van Oost-Nederland groot voorstander van klimaatneutraal werken en beschouwt dit als een absolute noodzaak. Het Belang van Nederland (BVNL) loopt in geen geval warm voor een snelle transitie.

7. De muskusrat veroorzaakt overlast aan dijken: actief bestrijden?

Bittere noodzaak en stevig aanpakken, klinkt het veelal. De veiligheid moet voorop staan, zo zeggen partijen die het beestje willen bestrijden. De Partij voor de Dieren verzet zich in meerdere waterschappen tegen het doden en actief bestrijden van de muskusratten. Alleen diervriendelijke maatregelen, zoals het aanbrengen van gaas of rasters, behoren volgens die partij tot de mogelijkheden.

Jouw stem weegt zwaarder dan ooit Nog een reden om te gaan stemmen op 15 maart met de waterschapverkiezingen: jouw stem weegt zwaarder dan ooit. Er zijn deze verkiezingen voor het eerste minder vaste zetels in de waterschappen door een initiatiefwet van GroenLinks en D66. In het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn bijvoorbeeld nu 8 van de 29 stoeltjes in het bestuur bezet door ongekozen vertegenwoordigers: vier namens de boeren, drie namens bedrijven en één namens de natuurorganisaties. Vanaf komende verkiezingen is het aantal ‘geborgde zetels’ teruggebracht naar vier per waterschap. Twee voor de boeren en twee voor de natuur. Het idee erachter: het democratischer maken van de waterschapsbesturen.

De waterschappen in Oost-Nederland Het verspreidingsgebied van de Stentor ligt in vijf waterschappen: Drents Overijsselse Delta (WDO), Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel, Vechtstromen en Zuiderzeeland. Niet alle landelijke partijen zijn in elk waterschap vertegenwoordigd. In sommige gevallen zijn ze gebundeld, zo vallen D66, GroenLinks, PvdA en Volt zich onder de partij ‘Water Natuurlijk’ in Drents Overijsselse Delta. En let op: het standpunt van een partij kan per waterschapsfractie verschillen.



Wil je weten welke partij bij jou past? Vul onze kieswijzer in. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.