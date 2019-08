Zeventig kinderen betrokken bij busongeluk op A58, groep zo goed als ongedeerd

Video Sigaretten­lied ‘Gute Nacht Freunde’ kan niet meer op de radio, vindt Dierenaar

13 augustus Frans Koevoets uit Dieren (67) heeft een storm in medialand veroorzaakt met zijn ingezonden brief in dagblad Trouw. Hij raakt daarin een gevoelige snaar door te stellen dat het lied ‘Gute Nacht Freunde’ van Reinhard Mey niet geschikt meer is om dagelijks uit te zenden op de radio.