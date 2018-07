De waarschuwingen logen er aan het begin van de week niet om: ziekenhuizen zouden ongetwijfeld moeten grijpen naar hun hitteplan. Worden de ziekenhuizen in de regio nu daadwerkelijk overstelpt met patiënten met uitdrogingsverschijnselen, is inmiddels het actieplan nodig geweest dat vergelijkbaar is met een grote griepgolf in de winter? De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen adviseerde de leden zelfs om te overwegen de verloven in te trekken en rekening te houden met veel extra handen aan het bed.

Niet nodig

Maar dat is in de regio nergens nodig geweest, en misschien is de hobbel in de hitte na vandaag (de heetste dag van de week) nu ook dwel efinitief genomen: volgende week koelt het wat af in Nederland. ,,En het is eigenlijk business as usual", zegt de woordvoerder van de Isala Ziekenhuizen (Zwolle, Meppel), ,,We constateren geen toename van patiënten, en het wijkt niet veel af van andere zomers, een personeelstekort hebben we dus ook niet".

IJsjes

Marleen Dijk van het Deventer ziekenhuis constateerde donderdag een iets grotere drukte bij de spoedeisende hulp in de avonduren. Maar niet echt hitte-gerelateerd, en dus eerder af te doen als toeval. Wel hadden wat ouderen lichte verschijnselen van uitdroging, zegt ze. Op de verpleegafdelingen van het ziekenhuis wordt wel een extra oogje gehouden op de patiënten en dat ze niet uitdrogen, net als bij hun collega's in Apeldoorn deelt de verpleging ijsjes uit en flesjes water. Het St. Jansdal in Harderwijk ging hen daarin al voor: allemaal preventie om patiënten niet te laten uitdrogen.

Geen calamiteiten