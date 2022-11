Zijn fietsers juist slechter af met deze gloednieuwe kruising bij aquaduct Harderwijk? ‘Ik vrees het ergste’

Liveblog Alcides boekt derde zege van het seizoen, Rohda Raalte stelt teleur en Heino blijft hekkenslui­ter

Na de moeiteloze 0-2 overwinning op Heino hoopte Rohda Raalte door te pakken in de thuiswedstrijd tegen Be Quick 1887. Maar de ploeg van Laurens Knippenborg moest genoegen nemen met een punt. Dat zat er voor Heino niet in. Alcides pakte er daarentegen drie, evenals EMMS, Groen Wit’62 en Sc. Overwetering. Er gebeurde in ieder geval genoeg.

2 oktober